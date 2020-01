Guillermo Amor, responsabile delle relazioni istituzionali e sportive del Barcellona, ha parlato nel post-gara della stracittadina contro l'Espanyol riguardo il caso Arturo Vidal che tiene banco in casa blaugrana. Il cileno è in disputa con la dirigenza per questioni economiche: "È un problema interno - riferisce Amor -, che sarà risolto. Penso che la prestazione del giocatore, oggi, sia stata molto convincente. Lui è molto concentrato sul calcio e oggi ha giocato ad un ottimo livello, segnando anche un gol", riporta il Mundo Deportivo.