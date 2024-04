Troppo evidente la differenza tra Inter e Milan in questa stagione. Un fatto che Mario Balotelli rimarca nel corso intervento per il canale Twitch di Controcalcio: "L'Inter è troppo più forte del Milan. Non ha vinto con uno che ha fatto da solo 50 reti. Dobbiamo tutto al gioco della squadra e ai calciatori. Simone Inzaghi è tanta roba ma i calciatori dell'Inter sono troppo superiori a quelli del Milan. Se prendiamo gli undici delle due squadre i nerazzurri non cambierebbero nessuno", ha affermato l'ex nerazzurro.

Balo ha poi spezzato una lancia in favore di Denzel Dumfries: "Lo striscione è bellissimo, fossero questi gli sfottò nel calcio, è questo il bello dai. Io al posto di Theo Hernandez avrei rosicato, ma fa parte del calcio: avesse vinto il Milan probabilmente l'avrebbe fatto lui. Il limite è la razza e la religione, poi se lo sfottò è per il campo come quello di Dumfries ci sta: si esagera quando diventa un insulto personale sulla famiglia. E poi dico che Hakan Calhanoglu è stato un signore: ci fossi stato io non so cosa avrei combinato".

