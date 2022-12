Arriverà prima il rinnovo di Skriniar o quello di Dzeko? "Non è questione di tempistiche. Dzeko sembra ancora un ragazzino, è un esempio per i giovani e sta facendo prestazioni di alto livello. A breve troveremo una soluzione nel segno della continuità".

Dopo aver ritirato il 'Premio Maestrelli' come miglior direttore sportivo, Piero Ausilio si è soffermato con i giornalisti di Sky Sport per rispondere alle loro domande, ovviamente tutte a tema mercato. Si parte dalla situazione più calda, ovvero il rinnovo di Milan Skriniar : "Lo auspichiamo tutti, dai dirigenti ai tifosi; speriamo che anche il pensiero di Skriniar sia lo stesso - le parole del ds -. La proposta dell'Inter è importante, mi fa piacere vedere il ragazzo motivato e concentrato. Poi ci siamo noi e il suo agente che portiamo avanti la trattativa; non so se sarà una cosa da chiudere entro la fine dell'anno, vogliamo fare le cose per bene. L'Inter vuole che Skriniar rimanga per tanto tempo, anche lui deve metterci qualcosa".

Sommer a zero è un'opportunità?

"No, io parlo solo dei nostri giocatori. Mi fa piacere allungare i contratti, ce ne sono tanti in scadenza, come Handanovic, D'Ambrosio...".

Gosens.

"lo sto rivedendo quello dell'Atalanta, sta bene fisicamente. Non si è dimenticato di come si gioca, è un nazionale, sono convinto che farà bene dell'Inter. Non è sul mercato, pensiamo che da qui a breve ci sarà un Gosens diverso".

