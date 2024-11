Dopo la sconfitta casalinga contro l'Ucraina, il centrocampista dell'Inter, Kristjan Asllani, ieri sera in campo per tutti i novanta minuti di gara con la sua Albania, ha così commentato il brutto risultato ottenuto: "Siamo entrati malissimo in campo, in casa non puoi prendere due gol dopo dieci minuti. Sono cose che succedono nel calcio, però la partita non doveva andare così. Nel primo tempo eravamo in difficoltà quando non avevamo palla. Credo che abbiamo giocato la partita peggiore perché avevamo tanti problemi. Nel secondo tempo abbiamo cambiato modulo e la partita è cambiata. Oggi volevamo raccogliere punti, e se non la vittoria, ma speravamo di ottenere almeno un punto. Ma il calcio è così e miglioreremo" ha ammesso a Supersport.

"Nell'intervallo il mister non ci ha detto niente, è cambiato il modo di approcciare dell'avversario. Nel primo tempo abbiamo avuto tanti problemi, loro erano sempre liberi e noi correvamo a vuoto. Nel secondo tempo siamo andati quasi sempre uno contro uno e loro avevano timore. Sono dispiaciuto proprio perché avremmo potuto guadagnare almeno un punto. Repubblica Ceca? Sono partite diverse, i cechi giocavano con lanci lunghi ed erano una squadra fisica che giocava a calcio con giocatori tecnici. Abbiamo avuto difficoltà quando loro avevano la palla".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!