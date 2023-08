"Quando torni in un club così grande dopo 13 anni e sono interessati a te, sei intrinsecamente motivato. Sarò motivato per tutta la stagione". La promessa è di Marko Arnautovic, fresco di ritorno all'Inter dopo la leggendaria conquista del Triplete. L'attaccante austriaco parla della sua nuova avventura a tinte nerazzurre ai microfoni di Sport ORF: "Voglio essere in campo il più spesso possibile, e vogliamo ottenere la seconda stella, è per questo che siamo motivati", garantisce Arna.

Dopo l'esperienza al Bologna, il nuovo numero 8 interista assicura che l'Inter, "in termini di qualità, è uno dei club più forti in cui sia mai stato". All'esordio è arrivato l'assist al bacio per la seconda rete di Lautaro Martinez: "Abbiamo vinto 2-0, sono estremamente soddisfatto della nostra prestazione". Una serata in cui l'ex Bologna, da subentrato, ha inciso sul match senza nascondere le sensazioni positive: "Le mie emozioni erano altissime, sono molto contento di essere tornato a San Siro e all'Inter. Non appena sono entrato, ho avuto un brivido".

