Dopo il pari per 1-1 ottenuto con i vicini di casa della Svizzera, l'attaccante dell'Austria e dell'Inter, Marko Arnautovic, nell'amichevole di ieri rimasto in panchina, ha detto: "L'obiettivo è arrivare il più lontano possibile, tutti vogliamo giocare gli Europei senza infortuni", ha detto in un'intervista a 90minuten.at .

La stagione all'Inter non è stata del tutto soddisfacente. Il tuo bilancio è diviso in due parti:

"Penso che la stagione sia andata bene. Sono stato un po’ sfortunato con gli infortuni. Quando sono sceso in campo, ho fatto delle buone prestazioni. Adesso va di nuovo tutto bene".

Futuro lontano da Milano?

"L'ho detto così tante volte. Ho ancora un anno di contratto e resterò sicuramente fino ad allora. Poi vedremo".

La tua carriera è andata come avevi immaginato?

"Sì".

Con il senno di poi, tutte le decisioni prese sono state buone?

"Cosa vuoi sentire adesso? Vuoi sapere se sono insoddisfatto della mia carriera?".

Sulla parentesi in Cina:

"Cos'altro sarebbe successo? Sarei andato al Real Madrid? No, sono contento della mia carriera per come è andata".

Il cambiamento dal punto di vista mediatico:

"Ad un certo punto i giornalisti hanno capito che non ero così 'negativo'. Sono cambiati anche loro con me, non solo io. Si sono resi conto che non sono una persona negativa. Prima sono stato giudicato male".

Erano solo i giornalisti?

"Quando diventi padre, cambi. Sono ancora quello che ero quando ero più giovane e ho ancora voglia di divertirmi. Sono anche molto diretto. Non penso che sia cambiato molto. Ma sicuramente mi sono calmato un po’ man mano che sono invecchiato".

Fine della carriera in Austria?

"No, decisamente no".

