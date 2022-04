Durante l'ultima conferenza stampa, Lionel Scaloni anticipa dei possibili cambiamenti di formazione dell' Argentina per il match contro l'Ecuador. Alcuni di questi dovrebbero essere in attacco, reparto che riguarda da vicino l'interista Joaquin Correa : "Ci alleneremo nel pomeriggio e l'idea è di fare delle variazioni - dice il ct dell' Albiceleste -. È il momento giusto per provare delle modifiche. Mi fido di Gonzalo Montiel e di Julián Álvarez . Il fatto che non abbiano ancora giocato dall'inizio non significa che non ci fidiamo di loro".

Poi un commento sull'inaspettata esclusione dell'Italia al prossimo Mondiale: "Sono stati immeritatamente esclusi, sono una delle migliori squadre del mondo e sono i campioni d'Europa. Questo dimostra quanto sia difficile il calcio, giocare bene a calcio".

In un passaggio della chiacchierata con la stampa, Scaloni parla anche di Paulo Dybala: "Crediamo che tecnicamente sia un giocatore valido, non ha avuto la continuità che tutti vorremmo e questo significa che quando viene qui non è nelle migliori condizioni. Alla fine perde la Nazionale perché ci serve lui per stare bene al momento della decisione. Quel dubbio non deve essere per un problema fisico ma per un problema che vede l'allenatore. Deve giocare nel suo club e fare la differenza".