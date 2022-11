Daniel Ares, segretario generale del Defensor Sporting, in esclusiva per FcInterNews commenta le voci su Alan Matturro, la stellina della Violeta sul taccuino dell’Inter: “Siamo un club che forma i calciatori e ne siamo orgogliosi. Alan si aggiunge a una lista di grandi calciatori che sono usciti dalla nostra squadra, come Martin Caceres, Giorgian De Arrascaeta, Damian Suarez, Maxi Gomez, Mauro Arambarri”.

Pensa che Matturro possa essere il futuro della Celeste?

“Per le sue caratteristiche, qualora continuasse a svilupparle, la Nazionale potrebbe contare su un difensore per molti Mondiali a venire”.