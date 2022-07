Vittoria larga dell'Inter di Simone Inzaghi sul Novara di Marchionni nell'allenamento congiunto che si è disputato questo pomeriggio a porte chiuse ad Appiano Gentile. Il risultato finale è di 8-1 per i nerazzurri, 3-0 quello del primo tempo: in gol Barella, Bellanova, Dzeko, Lautaro (doppietta), Lukaku e Zanotti. Un autogol di Ciancio ha arrotondato il risultato finale. Per il Novara, squadra piemontese che milita in Serie C, rete di Bortolussi su rigore.