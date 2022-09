Alessandro Antonello, CEO Corporate dell'Inter, è intervenuto questa mattina durante la conferenza stampa organizzata presso lo studio Barabino in Foro Buonaparte, a Milano, approfondendo i temi relativi alla costruzione del nuovo stadio a Milano progetto che il club nerazzurro sta portando avanti con il Milan dal 2018: "In un progetto di rigenerazione urbana, San Siro ha un distretto multifunzionale con una vocazione di natura sportiva - le sue parole -. Siamo a San Siro e anche nel nuovo progetto verrà valorizzato questo aspetto. Il nuovo impianto sarà un punto di arrivo e rispetto al progetto iniziale i club hanno rimodulato le volumetrie per più di un terzo, abbiamo più che raddoppiato il verde. Vorrei ricordare che questa diventerà una zona a traffico limitato, forse la più grande di Milano. Riteniamo il nuovo stadio possa essere un valore aggiunto non solo per i club ma anche per i cittadini. Abbiamo risposto a tutte le richieste che ci sono state sottoposte. Questa è la versione aggiornata di tutte le richieste che tiene conto di tutte le richieste da parte dell'amministrazione".

L'ad nerazzurro, in seguito, ha posto l'accento sui benefici economici per la città che possono derivare dalla costruzione del nuovo impianto: "L'altro elemento importante è che i club fanno parte della storia della città e di conseguenza l'intenzione è che i club continuino a investire su Milano e per Milano, non solo per i tifosi ma anche per la cittadinanza. L'investimento è di circa un miliardo e 300 milioni di euro e darà molti posti di lavoro. Gli obiettivi sono di natura sportiva, Inter e Milan sono due club che competono a livello nazionale e internazionale. Ma oltre a questo ci sono obiettivi di natura ambientale, sociale e sostenibile. La sostenibilità è fondamentale in progetti come questi. Questi valori sono recepiti dal nostro progetto che andiamo a proporre. Dall'altro lato oggi i tifosi ci richiedono un'esperienza diversa rispetto a quella che si viveva anni fa. Oggi ci chiedono un'esperienza immersiva rispetto alla semplice visione della partita. Il fatto che ci siano servizi extra ci permette di avvicinarci agli standard europei. L'area sarà accessibile e aperta, rispettando i più alti standard qualitativi. Ci sarà una sostenibilità idrica, di circolazione della viabilità. Quindi questo è un progetto che cercherà di dare alla città una nuova area di aggregazione sociale. I club vogliono rinnovare questo senso di appartenenza alla città, con un progetto innovativo e attrattivo".