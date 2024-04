Il derby di questa sera potrebbe consegnare il ventesimo scudetto all'Inter. Per rendere speciale la conquista della seconda stella servirà però una vittoria sul Milan, avversario storico che anche Ivan Perisic in passato ha colpito e affondato.

"Let's go" il messaggio del croato in una storia su Instagram arricchita da due stelle, pallini nerazzurri e dalla foto di una sua esultanza in una stracittadina. Non una qualunque: era la rete del 2-2, arrivata in pieno recupero, nel derby del novembre 2016 che coincideva con l'esordio sulla panchina nerazzurra di Stefano Pioli, attuale allenatore del Diavolo presente nello scatto di spalle mentre esulta. "In bocca al lupo ragazzi", conclude Ivan il Terribile nel suo post social.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!