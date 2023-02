Non sono più giocatori dell'Inter ma continuano a riscuotere grande interesse in Cile. Alexis Sanchez e Arturo Vidal oggi difendono le maglie di Marsiglia e Flamengo, ma fino alla scorsa stagione lottavano per portare trofei ai nerazzurri. In tal senso, rispondendo a una domanda sul loro addio all'Inter da parte de La Tercera, l'AD Sport Beppe Marotta avrebbe così motivato la decisione del club: "Sanchez non è rimasto per questioni economiche, avevamo bisogno di abbassare il monte ingaggi. Posso assicurare che non è stata una richiesta dell'allenatore (Simone Inzaghi, ndr). La partenza di Vidal è invece dovuta a una questione anagrafica. La nostra programmazione sportiva prevede l'inserimento di giocatori più giovani, come Kristjan Asllani che è un classe 2002".