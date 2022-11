Il ct dell'Albania, Edy Reja, dice la sua sulla situazione di Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter il cui minutaggio è rimasto piuttosto ridotto in questo mesi. "Avrebbe bisogno di giocare. Il mio è un discorso egoistico, da ct dell'Albania: spero che sia lui che Kumbulla a gennaio accettino un prestito per trovare più spazio - afferma Reja a Tuttomercatoweb - Gliel'ho detto. Non sono contentissimi, però cosa possiamo fare? Sono sotto contratto con due grandi club. Detto ciò spero possa accadere qualcosa, data l'età dovrebbero giocare di più".