Davide Frattesi è un giocatore pronto per l'Inter, uno dei club sulle tracce dell'uomo più chiacchierato del mercato italiano. A dirlo è Lele Adani che, durante 'Calcio Totale', in onda su Rai Due, ne ha tracciato un breve profilo tecnico: "Nell'Inter potrebbe sostituire Barella o giocare con lui, sono assolutamente compatibili - le sue parole -. E' reduce dalla stagione più importante della sua carriera, contro la Spagna è stato il migliore in campo.

E' un ragazzo che può fare tutto in mezzo al campo perché ha tempi di inserimento innati, poi ha la capacità di segnare. Nel calcio moderno sono giustamente richieste queste caratteristiche, ha dimostrato di essere di livello alto".