Francesco Acerbi non parteciperà a Euro 2024. Dopo che la FIGC ha ufficializzato in questi minuti il forfait del difensore per il raduno in programma da domani, a Coverciano, dall'Inter fanno sapere che l'ex Lazio si sottoporrà a intervento chirurgico lunedì per risolvere i postumi della pubalgia che ne avevano limitato le prestazioni nella seconda parte di stagione con il club.