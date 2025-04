Pareggio che non fa felice nessuno quello del lunch match della domenica di questa 31esima giornata. Finisce 1-1 il match al Via del Mare tra Lecce e Venezia, gara sottoscritta dall’autogol di Gallo che al 50esimo apre le marcature mettendo il risultato a favore della squadra lagunare, ma al 65esimo Baschirotto mette a posto le cose firmando il gol del pari che suddivide in due parti uguali il bottino finale.