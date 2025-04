Igor Tudor, tecnico della Juve, ha parlato a Sky prima della sfida contro il Monza. La domanda è ruotata attorno al fatto che i biancorossi hanno fatto soffrire anche l'Inter: "Abbiamo visto che sono tutte...c'è un grande peso, non dipende da contro chi giochi, bisogna vedere in che momento è l'altra squadra. Abbiamo visto l'Inter che ha fatto due gare, aveva perso a Bologna e con la Roma, magari ti tocca in un momento sbagliato una squadra che sta bene e la fatica, la difficoltà si azzera, anzi, può andare di più dall'altra parte. Non bisogna pensare a quello, bisogna pensare a se stessi, provare a fare una grande prestazione, che è quello che conta".