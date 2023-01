La clamorosa scoppola del Gewiss Stadium costa la panchina a Davide Nicola: la Salernitana ha comunicato da qualche istante la notizia dell'esonero del tecnico, artefice dell'incredibile salvezza della scorsa stagione. Il club granata ha congedato Nicola con la formula di rito: "La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".