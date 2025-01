Ancora un pareggio quello ottenuto dalla Juventus di Thiago Motta nel derby della Mole. Dopo il deludente 1-1 di sabato pomeriggio contro i cugini del Torino, la Vecchia Signora è chiamata ad una nuova probante sfida con l'Atalanta. In vista del match contro la Dea, valido per il recupero della 19esima giornata di Serie A EniLive, l'allenatore bianconero è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. Di seguito alcuni passaggi.

Come sta la squadra?

"Il gruppo sta recuperando dal derby, perché è importante recuperare bene fisicamente e mentalmente. Allo stesso tempo sono arrabbiati perché non abbiamo vinto. Vogliamo dare il nostro massimo".

Si può parlare di crisi?

"Noi siamo i primi a essere arrabbiati, abbiamo giocato meglio dell'avversario, nella ripresa create condizioni per andare in vantaggio e non siamo stati bravi. Lavoro, lavoro, lavoro. Non essere contenti è giusto, ma dobbiamo essere positivi, il lavoro è quello giusto e dobbiamo migliorare tante cose per arrivare alla vittoria, è per questo che lavoriamo".

Ritiene di aver commesso degli errori?

"Sicuramente abbiamo commesso degli errori, perché in tante partite potevamo arrivare alla vittoria e non ci siamo riusciti. E significa che qualcosa in più dobbiamo darlo. Ripeto: siamo i primi arrabbiati quando non vinciamo, facciamo questo mestiere, questo lavoro, per prepararsi al meglio per avere la ricompensa per arrivare alla vittoria. Questo è il grande obiettivo. Siamo stati capaci di farlo a volte anche molto bene, mentre a volte abbiamo avuto difficoltà di vincere la partita e in questo momento per continuare la corsa e stare nella zona Champions dobbiamo recuperare dei punti".

Quanti punti per la zona Champions?

"Sicuro non siamo contenti di dove siamo adesso. Vogliamo essere nella zona Champions per alzare il nostro livello, ma il lavoro è fatto bene, per crescere, competere con le avversarie. Inutile guardare troppo avanti. Pensiamo solo alla prossima partita, mettiamo la nostra energia lì. Prepariamoci. Sarà una grande partita, molto complicata come tutte, affrontiamo una squadra che sta meglio di noi, lo dice la classifica. Noi con rispetto, ma volendo fare la nostra partita per arrivare al risultato che vogliamo, che è sempre la vittoria".

La squadra è pronta per affrontare questo mese?

"La squadra è unita. Non dobbiamo pensare troppo in avanti, che è la più importante. Non dobbiamo pensare troppo in avanti, dimentichiamo quello che c'è da fare oggi. Prepariamoci bene, sappiamo cosa dobbiamo fare in campo domani, entriamo concentrati a fare una grande prestazione, poi penseremo alle partite successive. Conosciamo il calendario, poi dobbiamo dare il massimo di partita in partita".