Brutte notizie per lo Spezia, ultima avversaria dell'Inter in campionato. Il club ligure comunica che, a seguito di un controllo, due calciatori della prima squadra, che hanno completato il ciclo vaccinale, sono risultati positivi al Covid-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano attualmente in isolamento domiciliare.



Infine, attenendosi ai protocolli ministeriali, al restante gruppo squadra sarà applicato il regime dell’autosorveglianza fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.