Thiago Motta non ha ancora metabolizzato completamente il clamoroso torto arbitrale subito sabato scorso contro la Lazio che ha condannato lo Spezia alla sconfitta ed è costato la sospensione fino a fine stagione di Pairetto e Nasca, arbitro e Var del match: "I miei ragazzi hanno subito una ingiustizia perché non si tratta di un episodio frutto di interpretazione, non può esistere una persona al mondo che può negarlo - ha detto in conferenza stampa prima della sfida con l'Atalanta -. Il fuorigioco non visto di Acerbi ci fa mancare punti importanti, ma al di à di questo mi incazzo perché i miei ragazzi in campo avevano meritato un risultato diverso e questo mi fa arrabbiare. La mia squadra lavora e si impegna ogni giorno per ottenere ciò che meritano sul campo e questo gli è stato tolto. Nessuno se n'è accorto? È una ingiustizia, in ballo ci sono i punti e ci sono i sentimenti dei tifosi. Io non riesco a nascondere il mio in questo momento. Non mi avete mai visto pronunciare certi termini in conferenza stampa e spero non mi sentirete più".