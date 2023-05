Terza vittoria consecutiva per la Juventus che ha ripreso a correre in campionato. La formazione bianconera oggi ha battuto agevolmente 2-0 la Cremonese all'Allianz Stadium in un match segnato dal nuovo infortunio di Paul Pogba, partito da titolare ma costretto a lasciare il campo dopo appena 24 minuti. A decidere il match nella ripresa le reti di Fagioli e Bremer. Con questo risultato i bianconeri si riportano al secondo posto in solitaria, a +3 sull'Inter, in attesa ovviamente delle eventuali sanzioni per l'inchiesta plusvalenze. La Cremonese resta invece al penultimo posto, ormai a -6 dalla zona salvezza.