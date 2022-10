Match tiratissimo all’Olimpico, ma alla fine la spunta il Napoli. La Roma tiene testa per 80’ alla capolista, senza però mai rendersi realmente pericolosa dalle parti di Meret. Serviva il colpo del fuoriclasse per sbloccare una gara che sembrava destinata allo 0-0 e il colpo di genio arriva all’80’: lo trova Victor Osimhen, che si fa beffe di Chris Smalling e finalizza al meglio un contropiede maestoso dei partenopei. Con questo risultato la formazione allenata da Luciano Spalletti sale a 29 punti e mantiene il primo posto in classifica a +3 sul Milan. Sono otto, invece, le lunghezze di vantaggio sull’Inter. La Roma resta a +1 sulla formazione nerazzurra.