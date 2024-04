Ha scatenato rabbia in casa Sassuolo il gol del pareggio subito ieri in pieno recupero dalla Salernitana, una rete giudicata irregolare che è costata ai neroverdi due punti pesanti per la corsa salvezza. Ad esprimere tutta la furia del club emiliano, che lamenta un vistoso fallo nell'azione che porta alla rete di Giulio Maggiore, è l'ad Giovanni Carnevali ai microfoni di Sky Sport: "Noi non siamo abituati a recriminare, anzi abbiamo sempre agevolato. Ci sono delle situazioni però in partite importanti in cui abbiamo avuto un danno notevole come stasera, su entrambi i gol. Noi ci giochiamo tanto, ci giochiamo la Serie A, non possiamo cadere in errori così banali. L’arbitro e il VAR cosa ci stanno a fare allora?", le parole di Carnevali.