Il veleno nella coda: tra Lecce e Monza vengono fuori 90 minuti intensi ma insipidi, con le squadre che sembrano più preoccupate a non prenderle e alla fine accontentarsi. Poi, a recupero scoccato, succede di tutto: prima trova il vantaggio la squadra di Luca Gotti con un missile da appena fuori area di Nikola Krstovic a fulminare Michele Di Gregorio per una rete che varrebbe la salvezza praticamente certa per i salentini. Ma al pronti-via successivo alla rete, un tocco col braccio di Lorenzo Venuti costa ai padroni di casa un rigore che Matteo Pessina trasforma in maniera glaciale per l'1-1 che zittisce il Via del Mare.

Alla fine, arriva un punto per ciascuna, ma col retrogusto amaro della beffa atroce per il Lecce che sembrava aver messo la salvezza in ghiaccio con l'ennesimo blitz in pieno recupero, però la distanza dall'Udinese terz'ultima resta importante.