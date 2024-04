Momento non facile in casa Milan dopo la sconfitta contro l'Inter che ha consegnato matematicamente ai nerazzurri il ventesimo Scudetto e la seconda stella. I rossoneri non hanno postato nulla sui social per quasi due giorni: prima di oggi pomeriggio, infatti, l'ultimo messaggio su X risaliva appunto al finale del match contro i cugini.

Il club oggi ha postato le immagini alla ripresa degli allenamenti: "Moving forward", si legge. Nessun messaggio di congratulazioni, invece, all'Inter per il Tricolore.