Si ferma a Marassi, in casa del Genoa, la striscia di risultati utili consecutivi in campionato del Cagliari, che comunque resta 14esimo in classifica, con tre punti di margine sulla zona retrocessione a quattro giornate dalla fine del campionato. Nel Monday Night match che ha chiuso il 34esimo turno, è la squadra di Alberto Gilardino, già salva alla luce dei risultati di ieri, a farla da padrone già dal primo tempo, all'interno del quale assesta un uno-due di precisione pugilistica che tramortisce i sardi tra 17' e 27' grazie a Morten Thorsby e Morten Frendrup. Nella ripresa è il solito Albert Gudmundsson, al 14esimo gol nel torneo, a chiudere i conti segnando il 3-0 finale.