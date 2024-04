Igor Tudor, allenatore della Lazio, dopo aver battuto l'Hellas Verona è intervenuto nel post-partita ai microfoni di di DAZN: "Sono soddisfatto perché era una partita molto difficile, lo sapevamo, l'abbiamo preparata come una finale perché viene al termine di un periodo di gare ravvicinato. Siamo partiti bene, poi loro si sono messi a specchio, a cinque, ed è diventato più difficile. E' stata una partita bella perché c'era stanchezza mentale e i calciatori sono andati in campo motivati, a giocarsi la vita. Hanno messo in campo valori importanti".

Quanto questa Lazio si avvicina alle sue idee?

"Ci sarà da lavorare quest'estate da questo punto di vista, penso che tanti dei calciatori già presenti in rosa ci piacciono e possono fare questo tipo di calcio. Poi bisogna migliorare, come fanno tutti. Prima questa squadra giocava a quattro, faceva un calcio di un certo tipo, ora ci sono i quinti e facciamo le cose diversamente. Ma vedo la gente che si diverte, che si applica a fare questo calcio. E' un piacere allenare questa squadra".

Ci credete alla Champions League?

"Fare i calcoli non serve a niente. Bisogna pensare partita per partita, come tanto piace dire a noi allenatori. Ci sono quattro gare, pochi punti, per cui bisogna sbagliare il meno possibile. Ma noi siamo sulla strada giusta e ce la giochiamo fino alla fine".