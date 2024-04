Il Bologna evita la sconfitta casalinga contro l'Udinese nonostante l'inferiorità numerica. Gli ospiti erano passati in vantaggio nel finale di primo tempo grazie al gol realizzato da Payero. In avvio di ripresa i padroni di casa restano in dieci: rosso per somma di ammonizioni per Beukema. Sembrava finita, ma a dieci minuti dalla fine Saelemaekers trova il gol che evita ai rossoblu una sconfitta casalinga che poteva pesare nella corsa verso la Champions League. Buon punto, comunque, per i friulani in chiave salvezza.