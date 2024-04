Esordio con sconfitta per Fabio Cannavaro sulla panchina dell'Udinese. Nei 18' finali di recupero dopo l'allarme N'Dicka e la sospensione della gara (sul risultato di 1-1) nello scorso weekend, la Roma riesce a strappare tre punti preziosi per la corsa Champions proprio nel finale di gara: decisiva la rete di Cristiante, che al 95' sigla il gol del definitivo 2-1 che permette ai giallorossi di tenere il possesso del quinto posto in classifica allungando sull'Atalanta.

Sempre più complicata, invece, la situazione dei friulani, a pari punti (28) con il Frosinone al terzultimo posto.