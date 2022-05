A margine del convegno ‘Generazione S’, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ai microfoni di Sportitalia: “Discrepanza di risultati dentro e fuori casa contro le big? Non penso ci sia una discrepanza tra dentro e fuori, ormai le partite sono determinate da episodi, ci sono tante partite nella partita, a volte un episodio può determinare il risultato. A volte siamo stati più bravi e più cinici. Ci portiamo come bagaglio tutto questo e speriamo di farne tesoro per l’ultima giornata”, ha detto l'allenatore che nell'ultimo match di campionato affronterà il Milan in un match fondamentale in chiave Scudetto.