Arrivano le prime informazioni relative alle condizioni di Tammy Abraham: l'attaccante inglese della Roma, dopo lo scontro in area di rigore che lo ha costretto ad uscire dal campo dopo appena un quarto d'ora in campo, ha riportato una ferita sulla palpebra inferiore. In questi minuti al calciatore stanno applicando dei punti di sutura. Intanto il calciatore ha rassicurato sui social circa le proprie condizioni: "Grazie per i messaggi, starò bene". Il giocatore però resta in dubbio per la gara di giovedì contro il Salisburgo in Europa League.