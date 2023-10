Christian Pulisic ha parlato della sua rete siglata contro il Genoa che continua a far discutere a distanza di una settimana. il giocatore rossonero, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, afferma di non aver controllato la palla con il braccio. "Quelle situazioni sono sempre snervanti, poi dopo un po’ inizi a essere pessimista e pensi che arriverà un epilogo negativo. Questa volta è andata bene - le sue parole -.

A mio avviso comunque è stata una decisione giusta. Ho controllato il pallone con il petto ed è scivolato sull’ascella, ma non l’ho colpito con il braccio. Da regolamento non è fallo. Quando ho segnato non ho nemmeno pensato che ci potessero essere problemi, alla fine è stato giusto convalidare il gol".