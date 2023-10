"Arriviamo per la prima volta da due sconfitte consecutive in due scontri diretti, dovremo dimostrare sul campo di avere le qualità di una squadra continua. Quando giochi contro avversari così devi essere sul pezzo per 90 minuti e così vogliamo fare". Ha esordito così Stefano Pioli in conferenza alla vigilia della gara contro il Napoli. "Penso che nello sport e nella vita quotidiana non puoi pensare a quello che hai fatto fino a ieri, è già storia. Non puoi pensare a cosa faremo a maggio o all'anno prossimo - ha continuato -. Bisogna vivere il presente e la prossima partita è la più importante. In questa settimana le partite non sono andate come volevamo, abbiamo fatto errori che in passato abbiamo fatto meno e li abbiamo pagati a caro prezzo. Domani è l'occasione per dimostrare di essere una squadra migliore".

L'obiettivo scudetto dichiarato da Furlani:

"Lavoriamo con una proprietà ambiziosa, una proprietà che ha strutturato la società per avere tante soluzioni e pensare in grande. Ha fatto sì che la squadra sia competitiva. Il nostro obiettivo è vincere il campionato, questo è sicuro. Non ci saremo solo noi a volerlo vincere ma il nostro obiettivo deve essere questo".

Le polemiche del passato con Garcia:

"Ho detto che non dobbiamo pensare a ieri e tu torni ad anni fa... Garcia è un ottimo allenatore, ha avuto com'è normale che sia per un allenatore nuovo delle difficoltà, ma ora è sulla strada giusta. Gli manca Osimhen, ma è anche vero che nella passata stagione senza Osimhen hanno avuto grandissimi risultati e hanno perso solo contro di noi. È un allenatore di livello".