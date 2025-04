Senza Antonio Conte, grande assente della serata di oggi in casa Napoli, a presentare la sfida che la squadra partenopea affronterà tra qualche minuto contro il Bologna è il vice allenatore, Cristian Stellini che a Dazn annuncia: "Meret è affetto da un'influenza. Non ha ancora recuperato e sarà in panchina. Buongiorno viene da un problema che ha avuto la scorsa gara. Non si è allenato completamente nel corso della settimana. Non si è detto completamente sicuro di giocare e oggi abbiamo bisogno solo di giocatori al 100%".

Come ha visto la squadra?

"L'ultimo periodo è stato buono. Abbiamo ritrovato molti giocatori e buoni risultati. La scorsa partita abbiamo preso fiducia. Ci sentiamo pronti. Stiamo bene".

Antonio Conte può stare tranquillo che lei in panchina è una sicurezza.

"Sì, anche se la partita più importante è sempre la prossima"