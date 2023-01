"Se si può pronunciare la parola scudetto? Siamo a metà strada, possiamo dire così". Amir Rrahmani parla così del sogno di riportare il tricolore a Napoli, nel corso di un'intervista a Radio Kiss Kiss. Gli azzurri sono i superfavoriti per vincere il titolo, avendo chiuso il girone d'andata alla quota sensazionale di 50 punti, a +12 sulla più diretta inseguitrice: "E' il segnale del fatto che stiamo andando bene, speriamo di continuare così - ha aggiunto il difensore -. Secondo noi non abbiamo fatto ancora nulla, è ancora presto, vogliamo fare anche questo girone in maniera giusta. Saranno 19 finali, noi andiamo in campo sempre per i tre punti, concentrati, col massimo della pazienza. Per fare gol e subirne meno. E' quello il nostro obiettivo".