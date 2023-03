Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del successo per 4-0 in casa del Torino, proiettandosi al prossimo scontro con il Milan: "Al rientro dalla sosta ci sarà questa sfida importante, contro i campioni d'Italia, sarà un anticipo di ciò che vivremo in Champions League. Noi dobbiamo giocare sempre con questa intensità, con questa voglia di aiutarci a vicenda". Sullo scudetto sempre più vicino. "C'è grande consapevolezza nei nostri mezzi, grande fame e voglia di vincere. Anche al 90' si rincorre l'avversario e si va a pressare. C'è una fiducia davvero alta per il percorso che stiamo facendo. Sappiamo che con la vittoria di oggi ci avviciniamo davvero tanto al nostro obiettivo, per gli scontri diretti che ci saranno e i risultati che ci sono stati.