Alex Meret lancia la sfida all'Inter, distante tre punti in classifica dal Napoli. Intervenuto sulle frequenze di Radio Crc, il portiere azzurro indica la via alla squadra di Conte: "Le ultime partite di campionato si devono affrontare come se fossero delle finali pensando partita dopo partita a vincerle tutte perché questo è il nostro obiettivo. Noi vogliamo provare a sognare qualcosa di grande. L'Inter è una grande squadra e lo sta dimostrando in campo. È difficile che i nerazzurri possano lasciare dei punti ma se mai dovesse farlo noi dobbiamo essere bravi a sfruttare l'occasione. Dobbiamo provare a rimanere attaccati all'Inter, vincendo tutte le partite che ci sono rimaste in campionato".