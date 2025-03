Il Napoli deve continuare a puntare allo scudetto nonostante il distacco dall'Inter sia aumentato nell'ultima giornata di campionato. È questo il pensiero di Giovanni Manna, direttore sportivo del club azzurro, intercettato dai cronisti a margine del Trofeo Maestrelli: "Penso che sia un campionato avvincente, ci sono ancora nove partite da giocare - riporta TMW -. Abbiamo costruito un percorso virtuoso e stiamo meritando di giocarci questa chance fino alla fine. L'Inter è una squadra molto forte, quindi vediamo. Quando sei lì, poi vuoi arrivare in fondo. Abbiamo comunque fatto qualcosa di importante e dobbiamo rimanere concentrati".

Manna prova poi a spiegare come lo scudetto sia pian piano diventato un obiettivo con l'andare avanti della stagione: "Lo abbiamo visto come un sogno, ma poi l'abbiamo vissuto. Ce lo siamo guadagnato sul campo, ce lo siamo meritati. Non siamo ancora una squadra costruita per vincere, ma i ragazzi ogni giorno hanno dimostrato di avere dei valori importanti e li stanno mettendo in campo".