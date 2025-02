Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari dell'Olimpico contro la Lazio. Quanto vi rode se l'Inter vi sorpassa? "Come abbiamo fatto finora, tutto quello che è stato raccolto è perché abbiamo pensato a noi anche se non possiamo dire di non guardare le altre partite. Dobbiamo continuare con questo modo di lavorare, perché ci sta portando dei risultati".