Liquidato ieri sera con un comunicato stringato dal Napoli, che ha deciso di esonerarlo a metà novembre per richiamare Walter Mazzarri, Rudi Garcia ha affidato a Instagram i suoi pensieri in questo momento certamente non felice della sua carriera di allenatore: "Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avvenuta dal primo giorno - ha scritto il francese -. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champions League".