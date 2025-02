Dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di DAZN, esprimendo un mix di soddisfazione e rammarico per il gol subito nel finale. Conte ha risposto alle dichiarazioni di Mancini, che aveva sottolineato la mancanza di occasioni per il Napoli: "In campo si vede un’altra partita. Ci sta pareggiare a Roma, ma vedere la loro soddisfazione per il punto significa che stiamo facendo qualcosa di importante. C’è rammarico per il gol subito nel finale, ma fa parte del percorso di crescita."

Il tecnico ha poi evidenziato il lavoro fatto per riportare il Napoli a lottare per il vertice: "L’anno scorso gli scompensi erano tanti, abbiamo lavorato su autostima e consapevolezza. Ora siamo una squadra. Sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto partite sono un segnale forte. Pareggiare a Roma ci sta, e fare sette punti contro Juventus, Atalanta e Roma è un ottimo bottino, ci avrei messo tante firme a inizio stagione".

Infine, Conte ha sottolineato l’importanza della concentrazione nei momenti chiave: "Tante volte siamo stati noi a segnare nel finale, stavolta lo abbiamo subito. Ma questo non cambia ciò che stanno facendo questi ragazzi. Dobbiamo ripartire e continuare a crescere", ha concluso.