Non arrivano segni di vita in campionato dal Monza, nemmeno dopo gli aggiustamenti che la società ha provato a fare durante il mercato di riparazione. Il 5-1 incassato sul campo della Lazio è l'ennesima conferma di una situazione che sembra ormai compromessa, una situazione di fronte alla quale, però, Salvatore Bocchetti non vuole darsi per vinto: "Bisogna ritrovare l'entusiasmo nel provare le giocate, abbiamo giocato contro una signora squadra che è quarta in campionato e prima in Europa League - le parole del tecnico dei brianzoli in conferenza stampa -. Sono una squadra di altissimo livello, noi siamo stati poco cattivi e abbiamo concesso troppo a una squadra che ti fa male. Abbiamo tanti giovani, non è chiaramente colpa loro, ma con così tanti ragazzi ci vorrebbe più tempo. Noi non abbiamo tempo e dobbiamo mettere in preventivo che si può sbagliare, il momento non ci aiuta visto che siamo ultimi. Al primo momento negativo subiamo il colpo, fino a metà secondo tempo abbiamo tenuto poi la qualità della Lazio è stata straripante".

Quella di oggi all'Olimpico, oltretutto, molto probabilmente sarà l'ultima partita di Bocchetti alla guida del club brianzolo: secondo Gianluca Di Marzio, il Monza ha optato per il ritorno in panchina di Alessandro Nesta.