Al termine dell'amichevole pareggiata per 0-0 contro il Bellinzona, l'allenatore del Monza Giovanni Stroppa ha parlato così ai microfoni di Sportitalia. È stata l'occasione per fare il punto anche sul mercato in entrata, con il club brianzolo sempre vigile su Andrea Pinamonti: "Oggi era importante non farsi male, l'impegno fisico poteva essere importante. Dispiace per Bettella che ha avuto una distorsione, vedremo domani le sue condizioni. Oggi avevo chiesto possesso palla ed equilibrio, per la maggior parte della gara lo abbiamo visto, ma siamo assolutamente in pieno lavoro. il mercato? Dobbiamo contare su tutti i ragazzi che abbiamo, oltre il mercato. Sul mercato dobbiamo prendere giocatori di categoria, in modo tale da far crescere gli altri che già sono in rosa", le parole raccolte da TuttoMonza.it.