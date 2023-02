Secondo ko di fila per il Monza di Raffaele Palladino, che dopo aver perso contro il Milan cade a sorpresa e in maniera netta anche sul campo della Salernitana. 3-0 il risultato finale maturato nel secondo tempo grazie alle reti di Coulibaly, Kastanos e Candreva. Il Monza ha poi chiuso anche in dieci uomini, seconda ammonizione e di conseguenza cartellino rosso per Donati che interrompe con un fallo di mano un’azione della Salernitana. Il risultato finale permette ai campani di allontanare nettamente la zona retrocessione, ora distante 7 punti, e che spegne spegne invece del tutto le timide ambizioni del club brianzolo di un piazzamento europeo.