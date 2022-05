In casa Milan non si placa la festa dopo la vittoria dello Scudetto, arrivata una settimana fa a Reggio Emilia. Il difensore rossonero Alessio Romagnoli rende comunque omaggio al valore dell’Inter, che ha terminato la stagione due punti sotto ai rossoneri: “Stiamo ancora festeggiando, lo scudetto è qualcosa di speciale - le parole del calciatore a Sky Sport -. Cosa ha fatto la differenza rispetto ai nerazzurri? La determinazione. Ci davano per spacciati fin dall'inizio, davano l'Inter vincente, invece noi sapevamo della nostra forza e abbiamo sempre continuato a lottare. Nel derby abbiamo sofferto molto per 60', poi dopo siamo usciti alla grande, abbiamo vinto una grandissima partita perché l'Inter è stata una squadra fortissima, lì abbiamo avuto la consapevolezza che potevamo fare qualcosa di straordinario”.