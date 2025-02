Intervistato da Sky Sport alla vigilia di Feyenoord-Milan, match valido per i play off di Champions League, Tijjani Reijnders ha presentato l'eurosfida di domani, dichiarando gli obiettivi della squadra di Conceicao: "Domani sarà molto importante, la prima dei play-off. Vogliamo andare agli ottavi. Purtroppo non siamo finite tra le prime otto e ora ci sono questi play-off. È sempre dura in questo stadio, ma siamo pronti".

Siete più sicuri mentalmente?

"Penso che tu abbia ragione. Lavoriamo l’uno per l’altro e penso che questo si vede nelle partite che stiamo giocando, i risultati sono una conseguenza positiva”.

È migliorato il feeling con l’allenatore?

"Sì, va bene. Lui anche durante le partite ci porta tanta energia, si vede in campo. Dobbiamo continuare così con questa energia".