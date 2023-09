La vittoria di Cagliari arrivata in concomitanza con l'inciampo dell'Inter col Sassuolo nel turno infrasettimanale ha riacceso le ambizioni tricolori dei rossoneri, come spiegato dall'olandese Tijjani Reijnders a Sportmediaset: "Certo che crediamo allo scudetto, abbiamo un'ottima squadra - le parole dell'ex AZ Alkmaar -. Anche chi non gioca dall'inizio fa ottime cose. C'è molta qualità, possiamo fare grandi cose, speriamo di vincere il titolo. La Serie A non è facile, è una competizione diversa se paragonata al campionato olandese. In ogni partita imparo qualcosa di nuovo".