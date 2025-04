Il Milan festeggia la vittoria in casa dell'Udinese con un rotondo 4-0, ma il pensiero di qualcuno è già rivolto al ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Christian Pulisic, attaccante del Diavolo, intervistato da Sky Sport vuole procedere per gradi però un pensierino all'ennesima stracittadina stagionale lo fa: "Andiamo giorno per giorno. Prossima partita contro l'Atalnata dobbiamo fare bene. Con l'Inter è importante: se facciamo le cose bene, possiamo vincere".