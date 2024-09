Il Milan non vuole fermarsi dopo aver preso lo slancio grazie al 2-1 imposto all'Inter due domeniche fa. L'obiettivo dei rossoneri, così come sottolineato da Rafael Leao, ora è dare continuità ai risultati anche in Champions, nella sfida in terra tedesca contro il Bayer Leverkusen: "Le vittorie fanno parte della storia del Milan, noi e i tifosi vogliamo sempre vincere - le parole del portoghese a Milan TV -. C'è un ambiente sereno e bello, la vittoria nel derby ci ha dato tanta fiducia in più. Vogliamo mantenere questo livello, domani è una gara fondamentale: vogliamo i tre punti in Champions. Sappiamo che è un gruppo difficile, ma siamo il Milan e vogliamo vincere".